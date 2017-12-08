3 человека получили травмы во время ДТП на дорогах Мурманской области

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.

7 декабря в 21 час 30 минут на 1 км автоподъезда к железнодорожной станции Пяйве водитель автомобиля «Вольво» потерял контроль над управлением транспортного средства, в результате чего допустил касательное столкновение с автомобилем «Урал», который двигался во встречном направлении. В это же время водитель автомобиля «Мерседес», двигающийся попутно за автомобилем «Вольво», так же потерял контроль над управлением и допустил столкновение с автомобилем «Урал» с последующим съездом в кювет. В результате ДТП 30-летний водитель автомобиля «Мерседес» обслужен амбулаторно.

Вчера в 16 часов 35 минут в Мурманске на улице Свердлова в районе дома 25, водитель, управляя автомобилем «Нисан», при выезде с прилегающей территории, выполняя поворот налево не уступила дорогу автомобилю «Лексус», который двигался по главной дороге. В результате столкновения водитель автомобиля «Лексус» обслужен амбулаторно.

В четверг утром, в 8 часов 50 минут, в Мурманске на улице Шмидта в районе дома 23 в результате резкого торможения в пассажирском автобусе, который следовал по маршруту № 33, при падении получила травмы 16-летняя пассажирка. Девушка обслужена амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 989 нарушений Правил дорожного движения. 33 нарушения допущено пешеходами, 3 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 4 водителя.