3 человека пострадали за минувшие сутки на дорогах Мурманской области

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

13 декабря примерно в 9 часов 11 минут в Мурманске на улице Шмидта водитель, управляя автомобилем «Хонда», при повороте налево не предоставил преимущество в движении транспортному средству, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Опель». В ДТП пассажир автомобиля «Хонда» - 49-летняя женщина - обслужена амбулаторно.

В прошедшую среду около 16 часов 35 минут на 6 км автодороги «г. Апатиты-г. Кировск» Апатитского района водитель автомобиля «Киа Рио» не учел дорожно-метеорологические условия, допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Шкода». В результате происшествия водитель автомобиля «Киа» - 46-летний мужчина - госпитализирован.

Вчера примерно в 18 часов 5 минут в Мурманске на улице Книповича водитель, управляя автомобилем «Рено», при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «БМВ», в результате чего произошло столкновение. В ДТП водитель автомобиля «Рено» - 50-летний мужчина - обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1199 нарушений Правил дорожного движения. 35 нарушений допущено пешеходами, 3 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 2 водителя.