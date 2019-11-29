3 декабря в органах прокуратуры пройдёт Всероссийский день приёма предпринимателей

3 декабря с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в рамках проведения в органах прокуратуры Всероссийского дня приёма предпринимателей, который проводится каждый первый вторник месяца, в прокуратуре Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Коммуны, 18а, проводится приём предпринимателей уполномоченными лицами прокуратуры.

День приёма предпринимателей проводится также в городских, окружных, районных и специализированных прокуратурах каждый первый вторник месяца.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.