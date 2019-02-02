3 февраля сборная Северного флота проведёт очередную игру в рамках чемпионата области по хоккею с шайбой

3 февраля в 15 часов в Ледовом дворце города-героя Мурманска состоится очередной матч чемпионата области по хоккею с шайбой, в котором сборная Северного флота проведёт встречу с хоккейной командой «Горняк» из города Оленегорска. Их последняя встреча завершилась со счётом 18:3 в пользу североморских хоккеистов.

Ледовая дружина Северного флота является фаворитом чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой. Благодаря хорошей тренерской работе и индивидуальному мастерству игроков североморцы движутся в региональном первенстве без поражений.