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Мурманская область. Арктика02.02.19 12:55

3 февраля сборная Северного флота проведёт очередную игру в рамках чемпионата области по хоккею с шайбой

3 февраля в 15 часов в Ледовом дворце города-героя Мурманска состоится очередной матч чемпионата области по хоккею с шайбой, в котором сборная Северного флота проведёт встречу с хоккейной командой «Горняк» из города Оленегорска. Их последняя встреча завершилась со счётом 18:3 в пользу североморских хоккеистов.

Ледовая дружина Северного флота является фаворитом чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой. Благодаря хорошей тренерской работе и индивидуальному мастерству игроков североморцы движутся в региональном первенстве без поражений.

 

 

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