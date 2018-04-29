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Мурманская область. Арктика29.04.18 08:48

3 мая в Ковдоре состоится открытие передвижной выставки «Окна «Полярной Правды»

3 мая в 9.00 откроется передвижная выставка «Окна «Полярной Правды» (г. Ковдор, ул. Коновалова, д. 3, Ковдорский районный краеведческий музей). На выставке представлено 12 информационных планшетов, иллюстрирующих сатирические плакаты мурманской областной газеты «Полярная Правда», которые издавались в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Период Великой Отечественной войны стал новым этапом развития изобразительного искусства, в рамках которого первоочередное внимание уделялось агитационно-пропагандистской работе. Одной из самых массовых её форм были плакаты. В Москве выходили «Окна ТАСС», в Ленинграде – «Боевой карандаш», в Мурманске – «Окна «Полярной правды». 

7 июля 1941 г. бюро Мурманского обкома ВКП (б) приняло постановление «О состоянии агитационно-пропагандистской работы в партийных организациях города Мурманска в условиях войны», определившее главные направления в идеологической работе: необходимость широкого разъяснения населению характера войны, раскрытия всей глубины опасности, нависшей над Родиной, неустанного воспитания стойкости, отваги и героизма у трудящихся, мобилизации их сил на всемерную помощь фронту. 

«Окна «Полярной правды» представляют собой специальный вид малотиражного плаката, создаваемого не печатью, а вручную – нанесением клеевых красок на бумагу через трафарет. Такой способ позволял мгновенно реагировать на то или иное событие.
Выставка будет работать до 2 июля 2018 года.

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