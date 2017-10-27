3 ноября состоится областной форум регионального отделения «Российское движение школьников»
Министерство образования и науки Мурманской области на базе центра дополнительного образования «Лапландия» 3 ноября 2017 года проводит областной форум «Стратегия развития Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – форум).
В рамках форума запланировано обсуждение стратегических вопросов, связанных с перспективами развития деятельности Мурманского регионального отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – МРО РДШ):
- подведение итогов и анализ работы МРО РДШ в 2016/2017 учебном году;
- определение и обсуждение перспективных направлений, целей и задач деятельности МРО РДШ на 2017/2018 учебный год;
- расширение сети образовательных организаций, реализующих деятельность МРО РДШ;
- рассмотрение вопросов, связанных с формированием модели МРО РДШ.
Программа мероприятий форума включает в себя:
- внеочередной съезд МРО РДШ;
- круглый стол для педагогических работников «Приоритеты развития РДШ в Мурманской области»;
- интерактивные площадки для школьного ученического актива и родительской общественности «Портрет школы РДШ»;
- дискуссионную площадку «Семья РДШ».