3 ноября в Мурманске будут изменены режимы работы светофорных объектов с выделением пешеходной фазы

Администрация города Мурманска информирует об изменении организации дорожного движения на трёх участках: пересечении проспекта Ленина с улицей Октябрьской, улице Володарского, а также улице Генерала Журбы.

С 20 часов 3 ноября будут изменены режимы работы светофорных объектов с выделением пешеходной фазы. Таким образом, будут исключены пересечения транспортных и пешеходных потоков.

Администрация города просит водителей и пешеходов учесть данную информацию и быть внимательней на дорогах города.