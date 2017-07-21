3 тонны свиного шпика на столы северян не попадут

В ходе проверки мясоперерабатывающего предприятия в Мурманске специалисты комитета по ветеринарии Мурманской области выявили около 3 тонны свиного шпика неустановленного происхождения.

В обороте находилась продукция свиноводства без маркировки производителя и ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих безопасность товара в ветеринарно-санитарном отношении. В условиях напряженной эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней такое отношение к ветеринарным требованиям создает угрозу заноса вируса особо опасного заболевания и ухудшения эпизоотического благополучия региона.

После проведения ветеринарно-санитарной экспертизы принято решение о направлении шпика в звероводческое хозяйство для кормления животных. Хозяйствующему субъекту, допустившему нарушения ветеринарного законодательства, выдано предписание об их устранении.

Юридическое лицо и его работник привлечены к административной ответственности в виде административных штрафов.