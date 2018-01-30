30 членов молодёжных советов приняли участие в семинаре, который прошёл в Апатитах

В Апатитах состоялся семинар для представителей органов молодёжного самоуправления, созданных при главах муниципальных образований Мурманской области. В нём приняли участие 30 членов молодёжных советов Терского и Кольского районов, Заозерска, Видяево, Североморска, Апатитов, Кировска, Ковдора, Ловозера, Кандалакши, Александровска, Оленегорска, Мончегорска и города Полярные Зори. Участники обсудили работу молодежных советов и эффективные пути их развития, а также совместные межмуниципальные и региональные проекты.

«Семинар дал нам отличную возможность объединить советы, подружиться, обменяться мнениями и опытом и, как итог, – попытаться выработать единую схему работы. По моему мнению, максимум возможного на семинаре был получен, но мы только в самом начале верного пути, долгой планомерной, но весьма перспективной работы», – поделилась впечатлениями Анастасия Астафьева, представитель молодежного совета Кандалакши.

Организатором мероприятия выступило Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.