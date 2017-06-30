30 июля в Североморске состоится военно-морской парад в честь Дня ВМФ

Особое внимание в ходе селекторного совещания, которое проходило сегодня, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу уделил празднованию 30 июля Дня Военно-морского флота, обозначив основные мероприятия, посвященные этому событию. Как подчеркнул глава военного ведомства, будет проведён главный военный парад. Он пройдёт в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте.

Также военно-морские парады пройдут в военно-морских базах –– Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке –– и в пунктах базирования сил флотов и флотилий.

Всего в парадах будет задействовано более 130 кораблей.

Таким образом, подчеркнул министр обороны, в этот праздничный день воссоздаётся один из важнейших воинских ритуалов, который сам по себе является предметом гордости за свою страну, зрелищем ярким и незабываемым, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.