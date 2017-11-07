30-летнего мурманчанина избили сковородкой

В дежурную часть Мурманска поступило сообщение от оператора станции скорой медицинской помощи о том, что из квартиры по улице Лобова был госпитализирован 30-летний мужчина с травмами головы. Врачи квалифицировали телесные повреждения, в виде ушиба головного мозга и гематомы, как причинившие тяжкий вред здоровью.

Полицейские, прибыв в медучреждение, опросили потерпевшего и выяснили, что травмы ему были нанесены ранее не знакомым мужчиной, который является соседом по комнате его девушки. Потерпевший находился в гостях у своей девушки. Спустя некоторое время в квартиру вернулся сосед по комнате. Между девушкой и ним произошёл конфликт на бытовой почве. Потерпевший решил заступиться за девушку, в ходе конфликта сосед схватил на кухне сковороду и нанёс ему несколько ударов в область головы.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемый, 1964 года рождения, был установлен и доставлен в отдел полиции. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, следователем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.