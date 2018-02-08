30-летняя северянка после вечеринки отблагодарила мурманчанина, украв банковскую карту и сняв с неё 79 тысяч рублей

В отдел полиции обратился житель Мурманска, 1964 года рождения, с заявлением о краже банковской карты, с которой незаконно были списаны денежные средства в сумме 79 тысяч рублей.

Полицейские в ходе опроса потерпевшего и выяснили, что в хищении денежных средств у него имеются основания подозревать знакомую, с которой он накануне распивал спиртные напитки по месту жительства, в квартире по улице Хлобыстова. Именно после её ухода мужчина обнаружил пропажу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску установили подозреваемую, - 30-летнюю неработающую мурманчанку, - и доставили в отдел полиции. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи и мошенничество.

Позже подозреваемая призналась в совершении кражи и рассказала полицейским, что совершила ее путем свободного доступа, воспользовавшись невнимательностью и состоянием потерпевшего. Злоумышленница пояснила, что когда заявитель расплатился в магазине банковской картой, она запомнила комбинацию цифр пин-кода. После кражи банковской карты она обналичила денежные средства через банкомат. Чужими деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.