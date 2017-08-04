30-летняя северянка устроила кровавую поножовщину, находясь в гостях у 55-летнего северянина

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение об обращении в медицинское учреждение 55-летнего мужчины с резаной раной левого бедра. Телесные повреждения, полученные потерпевшим, квалифицируются как лёгкий вред здоровью.

Опросив северянина, сотрудники полиции установили, что ранение мужчине причинила его сожительница во время конфликта, возникшего в процессе совместного распития спиртных напитков в квартире на улице Крупской. Женщина ударила потерпевшего по ноге кухонным ножом.

Участковым уполномоченным полиции была установлена 30-летняя неработающая жительница города, ранее уже судимая за нанесение тяжких телесных повреждений, а также за кражу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишением свободы на срок до двух лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.