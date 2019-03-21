30 минут о «Часе Земли» - Татьяна Юлусова

Сегодня, 21 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Ответим ли мы за природу? Этот вопрос всем нам задаёт Всемирный фонд дикой природы в рамках приближающейся акции «Час Земли-2109». А ведь всё так просто! Соблюдать чистоту, беречь животных, разумно использовать ресурсы, которые даёт нам наша голубая планета. Совсем скоро - 30 марта, в этот день стартует Международная символическая акция «Час Земли». Она призывает всех нас к самому простому действию: выключить свет и бытовые электроприборы на один час – с 20.30 до 21.30 - в знак неравнодушия к будущему нашей планеты. Всем нам небезразлично, на какой земле будут жить будущие поколения, а значит, поддержка акций, направленных на охрану окружающей среды и сохранение ее потенциала – ответственная гражданская позиция каждого россиянина! Подробнее об этой акции в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет пресс-секретарь Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Татьяна Юлусова.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.