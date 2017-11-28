30 ноября в Санкт-Петербурге в состав ВМФ войдёт новейший ледокол «Илья Муромец»

30 ноября в Санкт-Петербурге на территории предприятия «Адмиралтейские верфи» состоится церемония подъёма Военно-морского флага и приёма в состав ВМФ новейшего ледокола «Илья Муромец» проекта 21180. В мероприятии примут участие представители Главного командования ВМФ России, Объединенной судостроительной корпорации, руководители предприятий кооперации, которые были задействованы в строительстве ледокола.

Ледокол «Илья Муромец» прошел все этапы заводских, ходовых и государственных испытаний. Планируется, что в первой декаде декабря месяца он осуществит переход на Северный флот к постоянному месту базировании.

По оценке главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва, «предстоящий приём в состав флота ледокола «Илья Муромец» как нельзя лучше иллюстрирует тот факт, что российская школа военного кораблестроения сохранила и активно развивает весь накопленный опыт в этой сфере, а с вхождением ледокола в состав Северного флота будет заметно повышена эффективность нашей деятельности в арктической зоне».

Головной ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» стал первым за более чем 40 лет судном такого типа, построенным в интересах вспомогательного флота Военно-морского флота России. Ледокол «Илья Муромец» по своим характеристикам способен эффективно и самостоятельно выполнять ледовую проводку боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ в арктической зоне, а также производить буксирное обеспечение. Он является многофункциональным судном водоизмещением 6 тысяч тонн.