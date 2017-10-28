30 октября состоится открытие III Межрегионального конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2017»

С 30 октября по 2 ноября 2017 года министерство образования и науки Мурманской области проводит третий межрегиональный конкурс профессионального мастерства мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Северо-Западного федерального округа «Мастер года-2017».

В конкурсе примут участие 14 мастеров производственного обучения из Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ненецкого автономного округа и Мурманской области, которые будут соревноваться в 5 номинациях: «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы); «Повар, кондитер»; «Мастер отделочных строительных работ»; «Автомеханик»; «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Площадками конкурса станут колледжи Мурманской области: Мурманский индустриальный колледж, Апатитский политехнический колледж, Мурманский технологический колледж сервиса, Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота, Кольский транспортный колледж и Кандалакшский индустриальный колледж.

Конкурсанты должны будут презентовать свои профессиональные достижения, продемонстрировать свое педагогическое мастерство на открытом занятии производственного обучения. Кроме того, участники должны выполнить практическое задание, требующее профессиональных навыков на уровне международных стандартов.

По итогам трех туров будут выбраны победители в номинациях (лауреаты), которые будут соревноваться за звание абсолютного победителя. Финалистам предстоит провести внеклассное мероприятие «Экскурс в мир профессий».

Церемония открытия конкурса «Мастер года – 2017» состоится 30 октября в 12.00 в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия».

Итоги конкурса профессионального мастерства будут подведены 2 ноября.

Все участники межрегионального конкурса будут награждены сертификатами и памятными подарками, победители в номинациях (лауреаты) – кубками, дипломами и подарками, абсолютный победитель – кубком «Мастер года -2017», дипломом и памятным подарком.