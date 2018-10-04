30 премий одаренным детям и творческим коллективам

В администрации флотской столицы состоялось заседание комиссии по назначению премий главы ЗАТО г.Североморск одаренным детям и творческим коллективам за достижения в области культуры и искусства.

Члены комиссии, среди которых директор североморской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак Лидия Павлова, директор ДК «Строитель» Ольга Обухова, председатель североморского Союза художников, заслуженный художник РФ Анатолий Сергиенко, рассмотрели 37 заявлений на присуждении премий одаренным детям и 1 заявление на присуждение премии творческому коллективу.

Изучив представленные документы, комиссия вынесла решение присудить 30 премий одаренным детям и премию первой степени одному творческому коллективу.

В соответствии с постановлением главы ЗАТО г. Североморск о присуждении премий № 44 от 22.06.2018 г. одаренным детям присуждается не более 30 премий в размере 12 тысяч рублей каждая. Творческим коллективам присуждается 3 премии по степеням: 1 степень – 25 тысяч рублей; 2 степень - 20 тысяч; 3 степень – 15 тысяч рублей.

Напомним, вручение премий в области культуры и искусства проходит в торжественной обстановке.