30 сентября мурманчан приглашают на Всероссийский день ходьбы

30 сентября в 12 часов на территории спортивного комплекса «Долина Уюта» в Мурманске состоится Всероссийский день ходьбы.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, программой мероприятия предусмотрено: в 12.00-12.30 - сбор участников и построение; в 12.30 - приветствие участников, разминка; в 12.40 - массовый старт.

Любителям ходьбы будет предложено несколько дистанций: 500 метров – для людей с ограниченными возможностями здоровья и детей дошкольных образовательных учреждений с родителями; 2000 и 3000 метров – для любителей ходьбы и здорового образа жизни и 3000 метров - для участников, прошедших тестирование по виду испытания ВФСК «ГТО» скандинавская ходьба.

В 13.20 будет дан старт для участников соревнований по скандинавской ходьбе в дисциплине «скилл-рейс» на дистанции 2000 метров.

Как предупреждает спорткомитет, на дистанциях 2000 и 3000 метров допускается участие детей только в сопровождении взрослых.

Сбор участников Всероссийского дня ходьбы состоится у здания административно-спортивного комплекса «Долина Уюта».