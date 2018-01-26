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Мурманская область. Арктика26.01.18 12:53

30 тонн мяса - сельхозкооператив «Оленевод» провёл оленеубойную кампанию

Сельскохозяйственный производственный кооператив – оленеводческо-промысловое хозяйство малочисленных народов севера «Оленевод» завершил оленеубойную кампанию на убойном пункте в селе Сосновка, введенном в эксплуатацию в 2017 году.

Современный передвижной убойный пункт отечественного производства имеет необходимое материально-техническое обеспечение. Водоснабжение осуществляется из скважины, установлен водонагреватель. После окончания процесса убоя осуществляется уборка и дезинфекция помещения убойного пункта, для этих целей используется аппарат высокого давления «Кёрхер».

Персонал убойного пункта, в том числе ветеринарные специалисты, обеспечены в полном объеме спецодеждой, одноразовыми перчатками, ножами. Сушка рабочей спецодежды осуществляется в отдельном строении, расположенном вне помещений убойного пункта.

В ходе оленеубойной кампании ветеринарные специалисты Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных провели 671 ветеринарно-санитарную экспертизу северных оленей. По её результатам выпущено в свободную реализацию 29695 кг мяса (662 туши), 461,4 кг сердца, 221,3 кг языков.

Ветеринары отметили крупный экстерьер местных оленей, убойный вес некоторых особей доходил до 90 кг.

Ранее поголовье направлялось для убоя в село Краснощелье, и, учитывая дальнее расстояние – более 200 км – и рельеф местности, северные олени теряли много живого веса, хозяйство несло убытки.

Теперь оленеубойная кампания в селе Сосновка, будет проходить в условиях, соответствующих санитарно-ветеринарным требованиям.

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