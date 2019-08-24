300 тонн - экологи Северного флота выполнили план по подготовке к вывозу металлолома из Арктики

Военнослужащие экологического взвода Северного флота выполнили плановый объём работ по очистке от металлолома арктического острова Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в море Лаптевых. Они собрали и спрессовали более 300 тонн стальных бочек и другого металлического мусора.

Подготовленный к утилизации металлолом североморцы складывают в морские контейнеры, которые через несколько недель будут погружены на теплоход и отправятся на материк для дальнейшей переработки.

Экологи Северного флота приступили к работам по очистке острова Котельный в середине июля и за два месяца полностью выполнили назначенную норму. В среднем они обрабатывали по пять тонн мусора в день.

В июне при проведении работ на Котельном специалисты обнаружили 200-литровую металлическую бочку немецкого производства 1944 года армейского предназначения. Вскоре она займёт своё место в Военно-морском музее Северного флота. В предыдущие периоды работы экологического взвода на арктическом острове были обнаружены старые металлические бочки американского производства. Крышка одной из них сегодня находится в Музее ВВС Северного флота в посёлке Сафоново.

Впервые работа по очистке острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. За четыре предыдущих года сезонной работы экологическое подразделение подготовило к утилизации более 3,3 тысячи тонн металлолома.

Как сообщает пресс-служба СФ, большая часть экологического мусора — это оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов, что позволяет более компактно укладывать их в контейнеры. При этом объем тонкостенных бочек уменьшается в 10 раз, а тяжелых толстостенных — в 3-4 раза.

Военнослужащих экологического взвода доставляют на остров авиационным транспортом в начале лета, когда снежный покров позволяет приступить к работам по сбору металлолома.