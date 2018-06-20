3:1 - сборная России одержала вторую подряд победу на групповом этапе Чемпионата мира, обыграв сборную Египта

В первом тайме болельщики забитых голов не увидели, и команды ушли на перерыв при счёте 0:0. На первых минутах второго тайма сборная России вышла вперед. Мяч в собственные ворота после удара Романа Зобнина срезал египетский защитник Ахмет Фатхи.

На 59-й минуте российские футболисты увеличили преимущество в счёте, гол забил Денис Черышев. Через три минуты Артем Дзюба довел счёт в матче до крупного: 3:0 в пользу сборной России.

На 72-й минуте главный арбитр встречи Энрике Касерес после видеоповтора назначил пенальти в ворота Игоря Акинфеева. 11-метровый реализовал Мохаммед Салах, сделав счёт в матче 3:1. До конца встречи счет не изменился, и Россия одержала вторую подряд победу на домашнем мировом первенстве.

Таким образом, сборная России возглавляет группу А с 6 набранными очками. Команда Станислава Черчесова практически гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира, впервые в истории сборной России.

Напомним, в первом матче на мировом первенстве сборная России обыграла Саудовскую Аравию, 5:0.

Последним соперником российских футболистов на групповой стадии мирового первенства будет Уругвай. Матч пройдёт в Самаре 25 июня и начнется в 17 часов.