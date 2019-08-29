31 августа состоится презентация книги Владимира Блинова «Последний романтик»

31 августа в Мурманской областной научной библиотеке состоится презентация книги Владимира Блинова «Последний романтик».

Новый роман мурманского писателя и журналиста Владимира Блинова рассказывает о жизни и судьбе первого капитана атомного ледокола «Арктика», Героя Социалистического Труда Юрия Сергеевича Кучиева. Под его началом 17 августа 1977 года атомный ледокол «Арктика» первым в мире в надводном плавании достиг Северного полюса. Имя легендарного полярного капитана присвоено острову в юго-западной части архипелага Земля Франца-Иосифа.

26 августа 2019 года Юрию Сергеевичу Кучиеву исполнилось бы 100 лет. Новую книгу представят ее автор Владимир Блинов и издатель Олег Дроздов. Свою точку зрения выскажут коллеги по творческому цеху. Участниками встречи станут представители общественных и ветеранских организаций, связанных с исследованием Арктики.

Публикация книги осуществлена на грант губернатора Мурманской области на издание литературного наследия мурманских писателей.