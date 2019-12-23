31 декабря в Мурманской области станет выходным днём для всех, кроме государственных и муниципальных служащих

Губернатор Мурманской области подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2019 года для работников бюджетной сферы региона. Выходной на последний день года переносится с субботы, 28 декабря. Об этом глава области сообщил в ходе оперативного совещания в понедельник.

«Муниципалитетам я также рекомендую принять соответствующее решение в отношении работников муниципальных учреждений. То же самое рекомендую сделать и другим работодателям Мурманской области. Прошу в течение ближайших двух дней принять необходимые приказы по предприятиям, по муниципалитетам и саккумулировать эту информацию в областном Министерстве труда и соцзащиты», – подчеркнул глава Мурманской области.

Распоряжение не касается сотрудников органов власти – как государственных, так и муниципальных. Чиновники будут работать 31 декабря, а ответственные руководители областного правительства – и 28-го.

Тем не менее, как отметил губернатор, у руководителей подразделений будет возможность 31-го числа сократить своим подчинённым рабочий день в зависимости от объёма стоящих задач.