31 июля закрывается визовый отдел Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске

Все заявления, поданные с 31 июля текущего года и позже, будут рассматриваться посольством Норвегии в Москве.

Заявители из Мурманска, Мурманской области для получения визы или разрешения на проживание/работу в Норвегии должны будут обращаться в визовые центры VFS: http://www.norwayvisa-russia.com/.

Заявители, обращающиеся за визой 31 июля и позже должны будут дополнительно оплачивать сбор за услуги пересылки документов в Москву в размере 450 рублей.