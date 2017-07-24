Мурманская область. Арктика24.07.17 08:05
31 июля закрывается визовый отдел Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске
Все заявления, поданные с 31 июля текущего года и позже, будут рассматриваться посольством Норвегии в Москве.
Заявители из Мурманска, Мурманской области для получения визы или разрешения на проживание/работу в Норвегии должны будут обращаться в визовые центры VFS: http://www.norwayvisa-russia.com/.
Заявители, обращающиеся за визой 31 июля и позже должны будут дополнительно оплачивать сбор за услуги пересылки документов в Москву в размере 450 рублей.
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Последние комментарии
Vladimir
24.07.17 13:48
Для меня это неожиданные результаты. Я думал, что от нас уже все отвернулись, кроме Беларуси.
sosed51
24.07.17 08:57
туризм развивается!!!
Павел
22.07.17 08:56
Молодцы наши спасатели! На видео круто выступают, надеюсь, что и в жизни так же.
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