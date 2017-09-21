31-летний северянин украл у своего знакомого мобильный телефон и 80 тысяч рублей

В полицию с заявлением о краже из его квартиры обратился мурманчанин 1980 года рождения. По словам заявителя, он обнаружил пропажу мобильного телефона «Samsung Galaxy S8+», аксессуары к нему, а также денежные средства в сумме 80 тысяч рублей. Общая сумма имущественного ущерба составила 144 тысячи рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего и выяснили, что в краже он подозревает своего знакомого. Мужчина рассказал, что его знакомый, с которым они работают в одной организации, попросил у него на время ключи от квартиры. Позже знакомый вернул ключи, однако когда заявитель пришёл к себе домой, он обнаружил пропажу своего имущества.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску был установлен 31-летний местный житель и доставлен в отдел полиции. Ранее мурманчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за кражи.

Злоумышленник рассказал полицейским, что он попал в трудную жизненную ситуацию и ему срочно понадобились деньги. Зайдя в квартиру потерпевшего, он осмотрел её и обратил внимание на новый мобильный телефон и денежные средства, которые впоследствии были похищены.

Злоумышленник успел продать похищенное имущество. Чужими деньгами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.