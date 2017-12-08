31 школа отмечает 35-летие!

Сегодня средняя общеобразовательная школа № 31 (ул. Героев Рыбачьего, 58) отмечает 35-летие со дня основания. Педагогов и учеников поздравили заместители председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

– Примите слова благодарности и признательности за ваш самоотверженный труд, мастерство, профессионализм, терпение и отзывчивость, – обратилась к собравшимся Тамара Прямикова. – Вы учите своих воспитанников мыслить, спорить, искать, используете все возможности для того, чтобы воспитать наших детей настоящими мурманчанами – умными и сильными, честными и открытыми.

В праздничном концерте приняли участие воспитанники, преподаватели, выпускники. Заслуженные педагоги были отмечены почетными грамотами.