Мурманская область. Арктика28.01.19 08:10
31 января Кольский мост оставят без светофоров и наружного освещения
«Мурманскавтодор» сообщает, что 31 января с 9.00 до 17.00 запланировано выполнение ремонтных работ на сетях электроснабжения мостового перехода через Кольский залив. В период проведения работ на мосту будет отключено наружное электроосвещение, а также светофорный объект на примыкании к Прибрежной автодороге.
Водителям надо быть крайне внимательными и осторожными, совершая поездки по мостовому переходу через Кольский залив 31 января. При неработающем светофоре следует строго руководствоваться действием дорожных знаков, обращая особое внимание на знаки приоритета.
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