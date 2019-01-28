31 января Кольский мост оставят без светофоров и наружного освещения

«Мурманскавтодор» сообщает, что 31 января с 9.00 до 17.00 запланировано выполнение ремонтных работ на сетях электроснабжения мостового перехода через Кольский залив. В период проведения работ на мосту будет отключено наружное электроосвещение, а также светофорный объект на примыкании к Прибрежной автодороге.

Водителям надо быть крайне внимательными и осторожными, совершая поездки по мостовому переходу через Кольский залив 31 января. При неработающем светофоре следует строго руководствоваться действием дорожных знаков, обращая особое внимание на знаки приоритета.