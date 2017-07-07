32-летний апатитчанин подозревается в убийстве сожительницы

6 июля в следственный отдел по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов в городе Апатиты Мурманской области тела 40-летней женщины с признаками насильственной смерти. Незамедлительно после получения информации к месту происшествия прибыли следователи СКР по Мурманской области, оперативные сотрудники УМВД России по Мурманской области и Росгвардии Мурманской области.

В настоящее время совместной работой по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый 32-летний житель города Апатиты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 6 июля 2017 года злоумышленник, находясь по месту жительства, в ходе ссоры на почве ревности, нанёс кухонным ножом 2 удара в живот и грудь своей 40-летней сожительнице, от которых она скончалась.

В ближайшее время следователем регионального управления СКР задержанному будет предъявлено обвинение и заявлено перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен комплекс необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.