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Мурманская область. Арктика07.07.17 14:03

32-летний апатитчанин подозревается в убийстве сожительницы

6 июля в следственный отдел по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов в городе Апатиты Мурманской области тела 40-летней женщины с признаками насильственной смерти. Незамедлительно после получения информации к месту происшествия прибыли следователи СКР по Мурманской области, оперативные сотрудники УМВД России по Мурманской области и Росгвардии Мурманской области.

В настоящее время совместной работой по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый 32-летний житель города Апатиты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 6 июля 2017 года злоумышленник, находясь по месту жительства, в ходе ссоры на почве ревности, нанёс кухонным ножом 2 удара в живот и грудь своей 40-летней сожительнице, от которых она скончалась.

В ближайшее время следователем регионального управления СКР задержанному будет предъявлено обвинение и заявлено перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен комплекс необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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