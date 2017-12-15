32-летний житель Мончегорска украл оградку и железный столбик с места захоронения, чтобы сдать их в металлолом

В дежурную часть отдела полиции города обратилась 58-летняя женщина. Она заявила, что при посещении места захоронения родственника обнаружила похищение металлической оградки и стоявшего рядом железного столика. Ущерб потерпевшая оценила в 8 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели комплекс необходимых мероприятий, изъяли возможные следы, оставленные преступником.

В ходе оперативных мероприятий личность подозреваемого в краже мужчины была установлена, его задержали. Злоумышленником оказался местный 32-летний житель, неработающий, ранее судимый за кражу и ограбление. Украденное он успел продать в скупку металлолома, вырученные деньги потратить на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, подозреваемого может ожидать наказание в виде 2 лет лишения свободы.