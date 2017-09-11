32074 нарушения выявлено прокурорами на досудебной стадии уголовного судопроизводства

За 8 месяцев 2017 года на досудебной стадии уголовного судопроизводства прокурорами выявлено 32074 нарушения. Такие нарушения выявлялись при осуществлении надзора за производством следствия и дознания (8119), а также за приемом, регистрацией и разрешением сообщений о преступлениях (23955).

В связи с выявленными нарушениями законности прокуратурой принимались меры прокурорского реагирования.

Прокурорами направлено 1389 требований об устранении нарушений федерального законодательства, внесено 693 представления и информации по выявленным нарушениям закона. По данным актам прокурорского реагирования привлечено к дисциплинарной ответственности 939 должностных лиц.

По результатам проведенных проверок прокурорами за указанный период времени выявлено и поставлено на учёт 1002 преступления, ранее известных сотрудникам правоохранительных органов, но по разным причинам не учтенных.