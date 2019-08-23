34-летний электромонтажник серьёзно пострадал от электрической дуги

Следственным отделом по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, что 10 июля 34-летний электромонтажник подрядной организации, осуществлявший работы по демонтажу обрезанных старых резервных кабелей в кабельном лотке и кабельном подвале ГПП-40б на территории горно-обогатительного комбината, расположенного в Ковдорском районе, поражён электрической дугой, имеющей напряжение 6 кВ.

Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение с предварительным диагнозом «ожог вольтовой дугой площадью 50-60% тела (20 – 30% глубокие ожоги), ожоговый шок 2-й степени».

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями регионального СК России проведён осмотр места происшествия, изъята производственная и иная документация, регламентирующая допуск работников к месту производства работ, допрашиваются свидетели произошедшего. В рамках уголовного дела будет назначен ряд судебных экспертиз.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, причинами, вызвавшими несчастный случай, по предварительному заключению, явились допуск электромонтажника к проведению работ в действующих электроустановках без выполнения технических мероприятий по проверке отсутствия напряжения на кабельных линиях перед началом работ, а также осуществление работы без комплекта спецодежды, устойчивой к термическому воздействию электрической дуги.