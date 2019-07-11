34-летний электромонтажник во время работы получил ожог тела 60%

Следственным отделом по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту травмирования работника горно-обогатительного комбината, расположенного в Ковдорском районе.

Установлено, что 10 июля 34-летний электромонтажник при осуществлении работ по демонтажу электрических кабелей был травмирован электрическим током, ввиду нахождения возле открытого распределительного устройства, имеющего напряжение 150 кВ.

Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение с предварительным диагнозом «электротравма, 60% ожогов тела, шок 2 степени».

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа для осмотра места происшествия и производства первоначальных следственных и процессуальных действий. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на предприятии.