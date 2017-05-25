Мурманская область. Арктика25.05.17 13:26
35-летний матрос с краболовно-перерабатывающего судна погиб в Баренцевом море
Как сообщает спасательно-координационный центр Росморречфлота, 21 мая ночью 35-летний матрос с краболовно-перерабатывающего судна «Atka Enterprise» (порт приписки Мурманск, собственник ЗАО «Арктиксервис») выбросился на борт во время перегрузки продукции на тральщик из Санкт-Петербурга «Фрио Владивосток».
В воде моряка обнаружили через 17 минут после случившегося, а через 8 минут его без признаков жизни подняли на борт. Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание не помогли - мужчина умер.
28 мая судно «Фрио Владивосток» доставит тело погибшего в Мурманск.
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