35-летний матрос с краболовно-перерабатывающего судна погиб в Баренцевом море

Как сообщает спасательно-координационный центр Росморречфлота, 21 мая ночью 35-летний матрос с краболовно-перерабатывающего судна «Atka Enterprise» (порт приписки Мурманск, собственник ЗАО «Арктиксервис») выбросился на борт во время перегрузки продукции на тральщик из Санкт-Петербурга «Фрио Владивосток».

В воде моряка обнаружили через 17 минут после случившегося, а через 8 минут его без признаков жизни подняли на борт. Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание не помогли - мужчина умер.

28 мая судно «Фрио Владивосток» доставит тело погибшего в Мурманск.