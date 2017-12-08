35-му судоремонтному заводу серьёзно досталось от УФАС

7 декабря Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области назначило АО «Центр судоремонта «Звёздочка» в лице филиала «35 судоремонтный завод» штраф в размере 147990,85 рубля.

Напомним, ещё в августе 2014 года между «35 СРЗ» и Министерством обороны РФ был заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту размагничивающего устройства (системы ДУ) большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко». АО «ЦС «Звёздочка» в лице филиала «35 судоремонтный завод», не проводя торги, заключил договор с ООО «ДиаМАНТ» как с единственным поставщиком.

Но военное представительство Министерства обороны не согласовало данный договор, поскольку у ООО «ДиаМАНТ» отсутствовала необходимая лицензия на ремонт вооружения и военной техники. Чтобы обойти данную ситуацию, «35 судоремонтный завод» и ООО «ДиаМАНТ» подписали протокол разногласий, в котором был изменён предмет договора с «размагничивающего устройства (системы ДУ)» на «электрооборудование и кабельные трассы».

Проанализировав материалы дела, Мурманское УФАС России пришло к выводу, что предмет договора был изменен для того, чтобы освободить Общество от необходимости подтверждать наличие лицензии. «35 Судоремонтный завод» заключил с ООО «ДиаМАНТ» антиконкурентное соглашение, допустив Общество к выполнению работ без проведения торгов, в обход Закона о закупках. Таким образом, ООО «ДиаМАНТ» были созданы преимущественные условия доступа на товарный рынок, что нарушает Закон о защите конкуренции.

Антимонопольная служба выдала АО «ЦС «Звёздочка» в лице филиала «35 судоремонтный завод» предписание о расторжении договора с ООО «Диамант». Компании не согласились с решением Мурманского УФАС России и обжаловали его в судебном порядке. Однако суды двух инстанций поддержали позицию антимонопольного органа. В итоге, «35 СРЗ» расторгли договор.

7 декабря 2017 года, на АО «Центр судоремонта «Звёздочка» в лице филиала «35 судоремонтный завод» был наложен административный штраф в размере 147990,85 рубля. Также, 12 декабря этого года, Мурманским УФАС России назначено рассмотрение дела, возбужденного в отношении директора «35 СРЗ».