3,5 тысячи сеянцев сосны будут высажены на территории Мончегорского лесничества в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» и инициированного «Почта Банком» проекта «Подари лес другу!».

В посадке деревьев примут участие заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, представители ПАО «Почта Банк», министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Руусалеп, сотрудники исполнительных органов государственной власти региона, школьники и волонтеры.

Экологический проект Почта Банка «Подари лес другу!» – это первый в мире проект по посадке деревьев через интернет. Программа направлена на восстановление погибших деревьев. Принять участие в проекте можно, оплатив покупку деревьев через банкоматы, сайт Почта Банка или иным способом. Подробная информация размещена на сайте учреждения.

Посадка деревьев начнется на территории Мончегорского лесничества 20 августа в 18 часов (1242 км автодороги Мурманск – Санкт-Петербург).