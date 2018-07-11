35 юных североморцев приняли участие в детской велогонке

В воскресенье в Североморске состоялся детский велопробег. Он был посвящен Дню Военно-морского флота и XXIX Всероссийскому Олимпийскому дню. В соревновании приняли участие маленькие гонщики в возрасте от года до десяти лет. Заезд прошёл на территории старого стадиона в городском парке.

Организатором традиционно выступил отдел молодёжи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск. Городскую разминку для ребят и их родителей провела фитнес-тренер Алена Гаврилятова.

На старт вышли 35 маленьких спортсменов. Самой юной участнице - Милене Штаб - накануне исполнился всего год.