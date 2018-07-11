Мурманская область. Арктика11.07.18 07:15
35 юных североморцев приняли участие в детской велогонке
В воскресенье в Североморске состоялся детский велопробег. Он был посвящен Дню Военно-морского флота и XXIX Всероссийскому Олимпийскому дню. В соревновании приняли участие маленькие гонщики в возрасте от года до десяти лет. Заезд прошёл на территории старого стадиона в городском парке.
Организатором традиционно выступил отдел молодёжи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск. Городскую разминку для ребят и их родителей провела фитнес-тренер Алена Гаврилятова.
На старт вышли 35 маленьких спортсменов. Самой юной участнице - Милене Штаб - накануне исполнился всего год.
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Пантелей
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Старожил
10.07.18 07:15
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Николай
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