36 молодых североморцев проводили в армию с добрыми напутствиями, с песнями и плясками

18 октября в Североморском Центре досуга молодёжи прошла торжественная церемония проводов призывников для службы в Вооруженных силах России. В ней, кроме 36 молодых североморцев - будущих солдат и матросов, приняли участие председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, подполковник в отставке Евгений Алексеев, заместитель начальника организационно мобилизационного управления капитан 1 ранга Сергей Охримчук, юнармейцы, школьники старших классов.

«Через две, через две зимы, через две, через две весны отслужу, как надо и вернусь», - так пели в советские годы солдаты Советской Армии, проходившие срочную службу два года. Сегодня в Российской армии служат 1 год. Небольшой срок, в течение которого вчерашние школьники становятся настоящими мужчинами, защитниками своего Отечества.

Начиная торжественные проводы 36 призывников, которые будут служить на Северном флоте и в Санкт-Петербурге, врио военного комиссара ЗАТО г. Североморск и Островной капитан 2 ранга Константин Дьяков зачитал Указ Президента РФ от 30.09.2019 года «О призыве в октябре – декабре 2019 года граждан российской федерации на военную службу и об увольнении граждан, проходивших службу по призыву». Все в ряды Вооруженных Сил России будет призвано 132 тысячи новобранцев.

В жизни каждого мужчины наступает срок исполнять священный долг по защите Родины.

Евгений Алексеев, выступая с напутственными словами, посоветовал ребятам строго выполнять распорядок дня, приказы командиров и начальников, настойчиво изучать военную технику и оружие, свято чтить традиции Вооруженных сил, не забывать своих родителей, родных и близких, а, самое главное, живыми и здоровыми вернуться домой.

«Вы идёте служить не просто из одного из городов России. Всегда помните, что Североморск – столица Северного флота, вся история которого пропитана героизмом советских воинов и в годы Великой Отечественной, и холодной войны, и в наше время североморцы стоят на страже безопасности нашего Отечества. Не уроните честь Североморска, своей семьи, своих предков. Будьте достойны их памяти», - сказал Евгений Платонович.

Сергей Охримчук сказал, что лёгкой службы у ребят не будет, но это почётная обязанность каждого мужчины, защищать нашу Родину – Россию. «Мы хотим вами гордиться», - сказал он.

С напутственными словами выступила мама призывника Наталья Ветохина, юнармеец Роман Рязанов, а призывник Дмитрий Тимошенко пообещал, что призывники-североморцы с честью выполнят свой воинский долг.

Перед призывниками выступили не только представители творческого коллектива Центра досуга молодёжи, но и артисты ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.