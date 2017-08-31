365 единиц игрового оборудования было уничтожено в этом году в Мурманской области

За прошедший период 2017 года на территории города Мурманска и Мурманской области сотрудниками полиции выявлено 53 игорных заведения, среди которых букмекерские конторы, залы игровых автоматов, интернет-клубы, «биржевые терминалы». По материалам проверок сотрудников полиции следственными подразделениями СУ СК России по Мурманской области возбуждено 14 уголовных дел по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Сотрудники полиции осуществляют оперативное сопровождение 21 уголовного дела данной категории.

По итогам 7 месяцев в результате проведенных оперативно-следственных действий следователями СУ СК России по Мурманской области окончено расследованием и направлено в суд 10 уголовных дел по ст. 171.2 УК РФ. По некоторым из них уже вынесены обвинительные приговоры.

Так, в марте текущего года в суд было направлено уголовное дело по обвинению группы лиц, занимавшейся незаконной игорной деятельностью. Преступление было выявлено сотрудниками полиции, по материалам полицейских следователь следственного управления следственного комитета по Мурманской области возбудил уголовное дело. Следствием установлено, что в группе было четыре участника, доказано два эпизода их преступной деятельности. Суд квалифицировал незаконные действия лиц как совершенные в составе организованной преступной группы. Все фигуранты осуждены к условным срокам лишения свободы.

Одним из самых серьёзных наказаний для организаторов и участников незаконного игорного бизнеса является изъятие и дальнейшее уничтожение дорогостоящего игрового оборудования. Полицейские в ходе проверок и оперативно-розыскных мероприятий только в этом году изъяли более 214 единиц различного игрового оборудования, в том числе компьютерную технику, «биржевые терминалы». Уже уничтожено по решению суда 365 единиц игрового оборудования, в том числе изъятое в прошлом году, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.