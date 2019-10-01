366 дней до старта Всероссийской переписи населения

Двенадцатая в истории России перепись населения пройдёт в принципиально новом цифровом формате. Наряду с привлечением к работе переписчиков появится возможность ответить на вопросы онлайн-анкеты на портале «Госуслуги». некоторые изменения произойдут в перечне вопросов переписных листов.

Новый раунд. Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-2020) пройдёт в рамках исполнения федерального закона «О Всероссийской переписи населения», согласно которому перепись проводится не реже чем один раз в десять лет, а также распоряжения правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р «О сроках проведения переписи населения». Также будущая перепись является частью глобальной Всемирной программы переписи населения и жилищного фонда 2019–2020 годов. По данным ООН, в этот период переписи населения в различных формах пройдут в 80 странах мира.

Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2010 году. За прошедшие годы в стране произошло около 40 миллионов демографических событий (рождений, смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства). Перепись 2020 года поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником знаний о структуре российского общества.

Организация и проведение переписи населения в Мурманской области сопряжены с определёнными особенностями. В регионе низкая плотность населения, много труднодоступных и отдалённых населённых пунктов. Из-за тяжёлых климатических условий многие жители подолгу проживают в других регионах. В состав области входит пять закрытых административно-территориальных образований, на территории дислоцируется значительное число воинских частей и подразделений.

Сроки и способы. Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. Население отдалённых и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря. Основной акцент в предстоящей переписи будет сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов

на Едином портале государственных услуг, возможности пройти перепись в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также использовании переписчиками планшетов вместо бумажных бланков. Благодаря нововведениям процесс переписи станет более удобным, а качество собираемой информации значительно повысится. Росстат уже отработал новый формат сбора сведений о населении в ходе Пробной переписи населения 2018 года.

С 1 по 25 октября будущего года любой житель страны, имеющий стандартную учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Пройти перепись населения». При этом электронную анкету можно заполнить не только на себя, но и на членов своей семьи. Пройти интернет-перепись можно будет, как отмечалось выше, и в МФЦ. Вопросы онлайн-переписи полностью такие же, как у переписчиков, но с некоторыми особенностями (всплывающие подсказки и пояснения), благодаря которым будет удобнее заполнять опросник. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, который необходимо назвать переписчику.

Практически одновременно, с 4 по 27 октября, перепись пройдет в традиционной форме: переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа специальных переписных участков, куда могут обратиться люди, по разным причинам не желающие пускать переписчиков в свои квартиры. В финале переписи, с 28 по 31 октября 2020 года, состоится контрольный обход 10 процентов жилых помещений.

Доверие и конфиденциальность. Участие в переписи населения - дело добровольное. В России никаких наказаний за уклонение от участия в переписи, в отличие от многих зарубежных стран, нет. Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не требуется никаких документов. При этом опрашиваемый имеет право отказаться отвечать на любой вопрос переписчика.

Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь статистика работает с цифрами, ей не нужны персональные данные конкретных людей. Поэтому в программе ВПН-2020 нет вопросов о размере доходов, только об их источниках.

Основной документ ВПН-2020. Перечень вопросов переписного листа утверждён законом «О Всероссийской переписи населения», а формы бланков переписного листа — правительством России. Содержание электронных и бумажных переписных листов полностью идентично. Бланки переписных листов печатаются на русском языке. Переписные документы могут быть переведены на иностранные языки и языки народов России. Например, в 2010 году они были переведены на восемь иностранных языков и шесть языков народов Российской Федерации.

Существуют три формы бланков переписных листов. Бланк формы «Л» является основным и содержит 23 вопроса о социально-демографических характеристиках (пол, возраст), гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, жилищных условиях, миграции, образовании, занятости и источниках средств к существованию. Бланк формы «Л» заполняется на каждого человека, постоянно проживающего на территории России (включая малолетних детей). Сведения о жилищных и санитарно-гигиенических условиях жизни населения вносятся в бланк формы «П», а для опроса временно находящихся в стране применяется бланк формы «В».

Прежде чем перейти к вопросам, переписчик попросит перечислить всех, кто постоянно проживает в домохозяйстве или временно находится в нём на момент учёта населения - 0 часов 1 октября 2020 года. Однако в переписной лист переписчик перенесёт только номер каждого члена домохозяйства. Список проживающих нужен для того, чтобы не переписать кого-то дважды или, напротив, не допустить недоучёта.

Традиции и новации. Для корректности анализа и отслеживания тенденций необходимо сохранять преемственность вопросов с анкетами предыдущих переписей. Поэтому традиционные вопросы (пол, дата рождения, гражданство, родной язык, национальность и т.д.) из переписи в перепись не меняются. Однако переписные листы должны отражать современные информационные потребности, и в бланке формы «Л» переписи 2020 года появился ряд нововведений.

Для получения объёмной, подробной картины занятости населения и совершенствования социально-демографической политики в вопросе про источники средств к существованию добавлены подсказки «заработная плата», «предпринимательский доход, самозанятость», «производство товаров для собственного использования».

Также обновился блок вопросов о занятости и безработице. В целях изучения маятниковой и трудовой миграции вопрос «Где находилась ваша основная работа?» стал более подробным. Кроме того, появился вопрос о прежнем месте жительства, который позволяет учитывать активную миграцию не только за последнее время, но и в предыдущие десятилетия.

Во время Всероссийской переписи населения 2020 года переписчики будут спрашивать не только о владении русским и другими языками, но и об их использовании в повседневной жизни. Из-за принятых поправок в законодательстве произошли изменения в блоке вопросов об образовании. Например, добавлена графа «дошкольное образование», а графа «среднее образование» разделена на подпункты «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена».

Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги ВПН-2020 Росстат подведёт в феврале 2021 года, а окончательные результаты станут известны в течение 2021-2022 годов.

Переписи - это единственный достоверный источник данных о численности, занятости, уровне образования и национальном составе населения страны. Многие вопросы изучаются только при проведении переписей населения. Например, при планировании строительства объектов инфраструктуры необходимо учитывать характеристики проживающего на этой территории населения (численность, возраст и т.д.).

Благодаря Всероссийской переписи населения жители страны смогут узнать не только точные цифры о численности населения и национальном составе, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в их регионах, городах и сёлах.