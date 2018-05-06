37-летний мурманчанин похитил у матери 41 тысячу рублей

В дежурную часть полиции с заявлением о пропаже принадлежащих ей денежных средств обратилась 69-летняя мурманчанка. Полицейские опросили потерпевшую и выяснили, что некоторое время назад со счета сберегательной книжки незаконно были списаны денежные средства в сумме 41 тысяча рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы совместно с оперативниками уголовного розыска задержан подозреваемый - 37–летний сын потерпевшей. Установлено, что житель Мурманска ранее неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и незаконный оборот наркотических средств.

Задержанный признался в совершении преступления и рассказал, что похитил у матери денежные средства с расчетного счета сберегательной книжки посредством услуги «мобильный банк».

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». За содеянное мужчину может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ.