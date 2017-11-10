37 патронов могут потянуть на 4 года лишения свободы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г.Мончегорску получили информацию о причастности ранее не судимого жителя города к незаконному обороту оружия. В ходе обыска по месту жительства мончегорца 1976 года рождения полицейские обнаружили и изъяли 37 патронов. Экспертом установлено, что изъятые патроны калибра 5,6 мм пригодны для стрельбы и являются боеприпасами.

По факту в отношении жителя Мончегорска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, всего за 10 месяцев текущего года согласно данным ИЦ УМВД России по Мурманской области полицейскими Заполярья возбуждено 146 уголовных дел по выявленным фактам незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, что больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12%.