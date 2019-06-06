37 подписей депутатов и(или) глав из 13 муниципалитетов надо собрать кандидату в губернаторы Мурманской области

5 июня состоялось заседание рабочей группы по определению числа лиц, которое необходимо для поддержки выдвижения кандидата на должность губернатора Мурманской области.

На основании сведений, представленных управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области, правительством Мурманской области и данных, содержащихся в региональном фрагменте Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» по Мурманской области определено, что для поддержки выдвижения кандидата на должность губернатора региона должно быть собрано 37 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Мурманской области и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Мурманской области.

При этом, кандидат на должность губернатора Мурманской области должен быть поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов и городских округов региона не менее чем в 13 муниципальных районах и (или) городских округах Мурманской области.