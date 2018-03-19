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Мурманская область. Арктика19.03.18 07:00

38-летняя мурманчанка сняла с банковской карты бывшего сожителя более 78 тысяч рублей

В отдел полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску обратился с заявлением о краже горожанин. Он пояснил, что со счёта его банковской карты без одобрения были списаны денежные средства на общую сумму не менее 78 тысяч рублей.

Сотрудники полиции, опросив потерпевшего, выяснили, что он некоторое время проживал совместно с женщиной, которая знала комбинацию цифр пин-кода его банковской карты. В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдел полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску установили подозреваемую, - ранее судимую за кражи 38-летнюю мурманчанку, - и доставили в отдел полиции.

Женщина призналась в совершении кражи. Она рассказала полицейским, что похитила банковскую карту сожителя, после чего обналичила денежные средства через банкомат. Похищенные деньги она потратила на личные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

 

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