39-летнего нетрезвого мурманчанина ограбили рано утром

В полицию Мурманска обратился житель города 1977 года рождения с заявлением о краже. По словам потерпевшего, ранним утром он возвращался из развлекательного заведения. Недалеко от дома, в котором он проживает, к нему подошли двое неизвестных и вступили с ним в конфликт. Мужчина был в состоянии опьянения, поэтому не заметил, как и кто украл у него сумку с документами. Пропажу имущества он обнаружил только когда пришел домой. Общая сумма ущерба, причиненного жителю Мурманска, составила 10 тысяч рублей.

По заявлению сотрудниками полиции была проведена проверка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 2 УМВД России по г. Мурманску установили, что кражу совершил ранее неоднократно судимый, в том числе за незаконный оборот наркотиков безработный мурманчанин 1970 года рождения. Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции. В ходе досмотра сотрудники полиции обнаружили у него часть похищенного имущества, остальное он успел продать. Злоумышленник признался в совершенном деянии и пояснил, что пока его знакомый отвлекал потерпевшего, он незаметно похитил сумку с документами.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.