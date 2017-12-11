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Мурманская область. Арктика11.12.17 10:06

4% - подарок с нового года работникам федеральных структур

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому оплата труда бюджетников должна увеличиться с 1 января на 4%. Согласно документу, федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям - главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, надо принять меры по увеличению с 1 января 2018 года на 4% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда.

Размер оплаты труда, как говорится в распоряжении председателя правительства, увеличивается для работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений».

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