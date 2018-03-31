4 апреля стартуют соревнования «Кубок А. Богалий – SKIMiR»

Юные биатлонисты со всей страны съезжаются в город северных сияний, чтобы принять участие в крупнейшем событии в мире детского биатлона. Со 2 по 8 апреля в Мурманске пройдёт финал соревнований среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий - SKIMiR».

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, автор и идейный вдохновитель этого уникального проекта по развитию детского спорта Анна Богалий, приехала в родной для неё город Мурманск, чтобы дать старт почти пятистам участникам (юным биатлонистам от 10 до 17 лет) из 28 регионов РФ и из Беларуси.

Соревнования в Мурманске являются пятым (и финальным) этапом «Кубка Анны Богалий – SKIMiR» в спортивном сезоне 2017-2018. Города проведения Кубка в сезоне 2017-2018: Рязань, Магнитогорск, Новосибирск, Южно-Сахалинск и Мурманск. Уже второй сезон подряд именно Мурманск принимает финальный этап Кубка. Суммарно в пяти этапах Кубка за сезон участвует около 1500 юных спортсменов.

Регионы-участники Мурманского этапа: Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Башкортостан, Волгоградская область, Вологодская область, Ивановская область, Калужская область, Камчатский край, Республика Карелия, Кемеровская область, Красноярский край, Ленинградская область, Москва, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Санкт-Петербург, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тамбовская область, Татарстан, Ульяновская область, Челябинская область, Чувашская республика, Беларусь