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Мурманская область. Арктика14.01.19 14:22

4 февраля будет ограничена стоянка автотранспорта по ул. Нахимова

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска информирует участников дорожного движения, что для обеспечения качественной уборки спецтехникой улично-дорожной сети областного центра  4 февраля будет ограничена стоянка автотранспорта по ул. Нахимова: по чётной стороне улицы – по чётным числам месяца, по нечётной стороне улицы – по нечётным числам месяца.

Водителей и пешеходов просят учесть данную информацию, быть внимательнее на дорогах города и соблюдать Правила дорожного движения.

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Последние комментарии

MotoRin
13.01.19 19:37
Сурово, но правдиво. Заметил, что журналюг в нашем регионе не очень чествуют в этот день, а вот перед новым годом их МВК приласкала малость.
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Анна
13.01.19 10:15
А в администрации города Мурманска считают, что "современные средства массовой информации и сегодня являются образцом объективности, глубины, достойных профессиональных стандартов, предлагая читателям
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Ирина
12.01.19 21:26
Всё верно про снег и кашу!!! На тротуарах очень скользко, дворники сегодня не вышли на уборку территории.
Комментарий к новости:Мурманск тихо укрывается пушистым снежным одеялом
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