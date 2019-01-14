Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска информирует участников дорожного движения, что для обеспечения качественной уборки спецтехникой улично-дорожной сети областного центра 4 февраля будет ограничена стоянка автотранспорта по ул. Нахимова: по чётной стороне улицы – по чётным числам месяца, по нечётной стороне улицы – по нечётным числам месяца.

Водителей и пешеходов просят учесть данную информацию, быть внимательнее на дорогах города и соблюдать Правила дорожного движения.