4 млн рублей из регионального бюджета получат по итогам конкурса девять туристических проектов в Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, рассматривался вопрос об итогах ежегодного конкурсного отбора проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в регионе.

Как напомнил первый заместитель главы региона, с 2011 года поддержку получили 58 заявителей на общую сумму более 24 млн рублей.

Докладывая об итогах состоявшегося на прошлой неделе заседания конкурсной комиссии, министр развития промышленности и предпринимательства Дмитрий Филиппов сообщил, что объем средств областного бюджета, предусмотренных в 2019 году для предоставления субсидий, составил 4 млн рублей.

«Комиссией принято решение поддержать девять проектов из 16 допущенных на конкурс: семь из них получат субсидию в размере до 500 тысяч рублей каждый в номинации «Инфраструктурные проекты», два проекта в номинации «Сопутствующее оборудование для организации туристской деятельности» – по 300 тысяч рублей», – отметил Дмитрий Филиппов.

Поддержанные проекты различны по направленности. В ходе их реализации будут построены новые объекты питания, модернизированы существующие средства размещения, созданы новые объекты посещения для туристов и жителей Мурманской области. Четыре проекта запланированы к реализации на территории туристско-рекреационного кластера «Хибины», три в Кольском районе и по одному в Кандалакшском районе и Мурманске.

Первый заместитель губернатора предложил министерству развития промышленности и предпринимательства региона усовершенствовать порядок и доработать перечень критериев конкурсного отбора с целью повышения заинтересованности компаний и привлечения большего числа участников.