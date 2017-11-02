4 ноября в центре Мурманска будет перекрыто движение всех видов транспорта

В Мурманске в целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения молодежной акции «Ты и я – вместе мы Россия!» будет перекрыто движение всех видов транспорта, за исключением имеющих спецпропуска, а также запрещена парковка и стоянка по улице Ленинградской - от улицы Воровского до улицы Профсоюзов - с 00 до 15 часов 4 ноября.