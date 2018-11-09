4 задания - сегодня пройдёт апробация итогового собеседования для 9-классников по русскому языку

Более 1,8 тысячи девятиклассников из 62 школ Заполярья примут участие во всероссийской апробации итогового собеседования по русскому языку.

«Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9 классов вводится в рамках реализации концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. Апробация, которую проводит Федеральная служба по надзору в сфере образования, поможет организаторам и школьникам подготовиться к итоговому собеседованию, - пояснила и.о. министра образования и науки региона Ирина Ковшира. - Успешное прохождение итогового собеседования с текущего учебного года будет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации».

Собеседование включает 4 задания: чтение вслух текста о выдающихся людях России, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем, диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут.

«Во время ответа участника ведётся аудиозапись. Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачёт» или «незачёт», - напомнил Дмитрий Федотов, директор Регионального центра обработки информации.

Напомним, основной срок проведения итогового собеседования в текущем учебном году – 13 февраля, дополнительные – 13 марта и 6 мая.